Kunst und Spiritualität im Schloss Landeck: Zammer Pfarrer stellt aus

Landeck – Herbert Traxl, der Pfarrer von Zams, ist mit mehreren Talenten gesegnet. Neben seiner Gabe, ein empathischer Seelsorger zu sein, ist er auch mit künstlerischem Talent ausgestattet. Davon zeugt nicht nur seine von ihm entworfene Gegenwartskapelle am Krahberg.

Der Bischof wiederum definierte das künstlerische Schaffen des Pfarrers mit Attributen wie kreative Gelassenheit, heilsame Ehrlichkeit und behutsame Entschlossenheit. Traxl selbst begreift Spiritualität und Kunst als Geschwister und sieht den Akt des Malens als „Empfangen und Annehmen“. Der Erlös der Ausstellung geht in Form von Buntstiften und Zeichenblöcken an Straßenkinder in Osteuropa, die von der gemeinnützigen Stiftung Concordia mit Pater Markus Inama SJ betreut werden.