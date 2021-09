Der Winter ohne Gäste freute so manchen Tiroler

Kufstein – Knapp 900 Kilometer liegen zwischen Brüssel und Kufstein. Und trotz der Entfernung sind die Entscheidungen, die dort in den Gremien der Europäischen Union fallen, für Tirol ganz nah. Auch wenn es vielen Bürgern nicht klar ist. Die EU näher zum Menschen zu bringen, ist die Idee des „BürgerInnen Forum Europa (BGFE)“. Am Mittwochabend waren die EU-Abgeordnete Barbara Thaler (ÖVP) und der Landtagsabgeordnete Georg Kaltschmid (Grüne) in Kufstein am Podium, um über Wirtschaft und Umwelt zu sprechen und Fragen dazu zu beantworten.