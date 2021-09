„Alles wird zum Entsorgungsfall“: Freudenthaler beim Zeitzeugengespräch

Innsbruck – Leicht hatte es Bernhard Aichner mit Ingeborg Freudenthaler beim Zeitzeugengespräch am Mittwoch im Innsbrucker Haus der Musik wahrlich nicht. Die Chefin des größten Entsorgungsunternehmens in Westösterreich wusste sich auch gegen einen Starautor zu behaupten. „Nur Menschen mit Ecken und Kanten bringen im Leben etwas weiter“, meinte die 65-Jährige.

Nach einem entspannten Geplänkel über die Entsorgung einer Leiche meinte Freudenthaler auf die Frage, ob gutes Aussehen helfe, lapidar, dass es „schnell auffliege“, wenn dahinter keine Kompetenz stecke. Von ihrer Kompetenz dürfte auch ihr erster – und einziger – Chef überzeugt gewesen sein, weigerte er sich doch vier Monate lang, die Kündigung „seiner Ingeborg“, die 1991 in den Betrieb ihres Ehemanns Karl wechseln wollte, zu akzeptieren.

Das mit dem „einfach so etwas akzeptieren“ scheint generell nicht die Sache der Unternehmerin zu sein. So wurde u. a. aus einem Arztbesuch, der ganz und gar nicht nach ihrer Vorstellung verlief, 2002 „Der zufriedene Patient“, ein Buch zum Thema Qualitäts- und Praxismanagement für den niedergelassenen Arzt. „Ich wollte immer schon gestalten, darüber hab’ ich nicht viel nachgedacht. Das war einfach so“, meinte Freudenthaler auf die Frage nach ihrer Motivation. Das gelte auch für die „Tiroler Adlerrunde“, deren Gründungsmitglied sie ist. An der sei übrigens nichts „Sagenumwobenes“, das sei nur eine Runde engagierter Unternehmer, die sich als Ideenpool verstünden.