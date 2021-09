Seefeld als Austragungsort der Weltmeister-Staatsmeisterschaft

Seefeld – Hochkarätiger könnte eine Staatsmeisterschaft nicht sein: Vor zwei Wochen erst hat Jasmin Lindner WM-Einzel-Gold in Budapest geholt, ab heute turnt sie in Seefeld auch um den nationalen Titel – zum allerletzten Mal, wie sie kürzlich unter Tränen offenbarte: „Es heißt, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich denke, das war es jetzt.“ Es dürfte also emotional werden bei ihrem letzten offiziellen Auftritt in Tirol im Rahmen der Heim-ÖM in Seefeld, die gestern mit den Tiroler Nachwuchsmeisterschaften eröffnet wurde.