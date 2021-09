Verkehrsmittel der Zukunft: Ein Sonderzug als Symbol und viele Streitpunkte

Der Connecting Europe Express wirbt in 26 europäischen Ländern für nachhaltige Mobilität. Gestern machte der Zug am Brenner Halt.

Mit keinem anderen Transportmittel seien so viele Hoffnungen verknüpft wie mit dem Zug, sagte die Tiroler EU-Parlamentarierin Barbara Thaler. Bis sich diese erfüllen, sei es aber noch ein langer Weg. Und auf diesem „hapert es. Es gibt viele Hürden, technische und organisatorische. So viele wie möglich müssen wir eliminieren, damit die Bahn schneller, effizienter und problemlos grenzübergreifend unterwegs ist.“

Damit die Potenziale der Schiene als Transportmittel für Menschen und Güter europaweit ausgeschöpft werden können, müsse noch einiges passieren, sagte Andreas Matthä, Vorstandsvorsitzender der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB). Es gelte das System an sich zu harmonisieren. Warum, zeige auch der Connecting Europe Express, der nicht ein, sondern drei verschiedene Züge ist. Das ist notwendig, weil auf seiner 20.000 Kilometer langen Strecke unterschiedliche Spurweiten gegeben seien. „Es muss in Zukunft so einfach sein, mit dem Güterzug durch Europa zu fahren, wie jetzt bereits mit dem Lastwagen. Die Schiene ist leistungsstark, wenn sie darf“, meinte Matthä hinsichtlich der Probleme, den Güterverkehr von der Straße auf die Bahn zu verlagern. Immer wieder würden diese Bestrebungen torpediert. Besonders am Brenner sei das zu erkennen, die Hunderttausenden Transit-Lkw, die jährlich dort entlangfahren, belasteten die Bevölkerung sehr. „Hier müssen wir endlich Kostenwahrheit im Verkehr schaffen.“ Der derzeit „ungleiche Wettbewerb“ zwischen Straße und Schiene soll laut Matthä ausgeglichen werden. „Sehr stark ist die europäische Politik gefordert.“