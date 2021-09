Die älteste Tiroler Sennerei in Grins wird modernisiert

Gegründet wurde die Sennerei 1868 – und gilt damit als älteste ihrer Art in Tirol. Zuletzt aber nicht mehr unbedingt als modernste. Sechs Jahre lang wurde in der Gemeinde an der Zukunft geplant – es wird nicht nur die Infrastruktur erneuert, sondern auch die Betriebsform geändert. Künftig will die Sennerei, die bisher in erster Linie ein Rücknahmebetrieb war, ihre Produkte selbst vermarkten. Die Bauern sollen als Lieferanten eingebunden werden – und tragen damit auch das unternehmerische Risiko bei Abgängen. Die Gemeindegutsagrargemeinschaft stellt die Infrastruktur zur Verfügung. Bisher war die Sennerei immer wieder auf Zuschüsse der öffentlichen Hand angewiesen, erklärt Siess.