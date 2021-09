Startschuss für die neue NFL-Saison: Plötzlich Publikumsliebling

Innsbruck – These eins? Ein Tom Brady funktioniert nicht bei den Tampa Bay Buccaneers ohne das Genie Bill Belichick (Patriots-Headcoach). Widerlegt. These zwei? Nach dem siebten Super-Bowl-Ring am Finger hört er endgültig auf. Widerlegt. These drei? Titel Nummer acht kann sich heuer nie ausgehen. Abwarten. Gestern Nacht begann die neue Saison der größten Liga der Welt (NFL) mit dem Duell von Bradys „Bucs“ gegen die Dallas Cowboys, das der Champion knapp mit 31:29 für sich entschied. Der Quarterback-Superstar war für gleich vier Touchdowns verantwortlich.