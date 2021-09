Haie planen kein Täuschungsmanöver

Die Haie um Daniel Leavens peilen heute in der Tiwag-Arena eine positive Generalprobe gegen Laibach an.

Innsbruck – Der letzte Test vor dem Start in die ICE Hockey League soll bei den Innsbrucker Haien in der Tiwag-Arena sitzen. Dass man heute wie in sieben Tagen auf den Liga-Rückkehrer Olympia Laibach trifft, macht die Lage durchaus etwas pikant.