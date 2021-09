Partnerin im Bezirk Baden verletzt: Gesuchter Wiener festgenommen

Baden, Wien – Ein Wiener, der seiner Partnerin im Bezirk Baden mit einer illegal besessenen Faustfeuerwaffe ins Gesicht geschlagen haben soll, ist nach einem Hinweis aus der Bevölkerung Donnerstagabend in der Bundeshauptstadt festgenommen worden. Nach dem 55-Jährigen war per Lichtbild gefahndet worden. Er wurde laut Polizeiangaben von Freitag in die Justizanstalt Josefstadt eingeliefert und wird in Folge ins Gefangenenhaus Wiener Neustadt gebracht. Dort soll der Mann einvernommen werden.