SPÖ und FPÖ erinnern an Opfer und fordern Kampf gegen Terror

Wien, New York – Am Tag vor dem 20. Jahrestag der Terroranschläge in den USA haben SPÖ und FPÖ an die fast 3000 Toten von damals erinnert. Die schrecklichen Ereignisse haben eine tiefe Wunde hinterlassen und machen auch heute noch fassungslos. In Gedanken sind wir bei den vielen Opfern, ihren Familien und Freunden", betonte SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner am Freitag. "Wir müssen mit Respekt der Opfer des Terrors gedenken", führte auch FPÖ-Chef Herbert Kickl in einer Aussendung aus.

"Der grausame Anschlag des islamistischen Terrornetzwerks Al-Qaida ist uns allen im Gedächtnis", so Rendi-Wagner. Doch die Bilanz von 20 Jahren Kampf gegen den Terror falle "ernüchternd" aus. "Der internationale Kampf gegen den Terror war offenkundig nicht erfolgreich. Das zeigen die schrecklichen Terroranschläge in Europa in den vergangenen Jahren und auch die aktuellen Entwicklungen in Afghanistan in Folge des Abzugs der US- und weiterer internationaler Truppen leider ganz deutlich", so Rendi-Wagner. Sie forderte ein entschlossenes Handeln der internationalen Gemeinschaft, "um unsere Demokratien zu schützen" und der Bevölkerung "ein Leben in Freiheit und Sicherheit zu garantieren."