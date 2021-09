Ehrwald – Bei Ermittlungen in einer Wohnung in Ehrwald am Donnerstag bemerkten Polizisten deutlichen Cannabisgeruch aus einer anderen Wohnung. Die Beamten statteten dem Nachbarn also einen Besuch ab und fanden neben einer getrockneten Cannabispflanze auch mehrere Exemplare in zwei Blumentöpfen. Der Besitzer, ein 56-jähriger Deutscher, wird angezeigt. (TT.com)