Bei Arbeiten am Haus in Westendorf abgestürzt: 61-Jähriger verletzt

Westendorf – Am Freitagvormittag stürzte in Westendorf ein 61-Jähriger drei bis vier Meter in die Tiefe und verletzte sich dabei. Der Mann war damit beschäftigt, bei seinem Haus Zimmermannsarbeiten durchzuführen, als er aus unbekannter Ursache vom ersten Stock mitsamt einer Schalungstafel und einer Aluleiter fiel.