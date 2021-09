Spektakuläre Bilder: Das Innsbruck Alpine Trailrun Festival im Livestream

Mehr als 3100 Läufer nehmen bis Sonntag beim 6. Alpine Trailrun Festival die spektakulären Strecken in der Bergwelt rund um Innsbruck in Angriff. Von kurzen Distanzen ab 7 km über den Trailmarathon bis hin zu den über 100 km langen “Masters of Innsbruck” erwartet alle Teilnehmer ein actionreiches Wochenende. TT.com übertragt am Freitag und Samstag via Livestream.