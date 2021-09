74-Jähriger fuhr in Innsbruck mit Auto ungebremst in Straßenlaterne

Fahrer und Beifahrerin wurden mit Verletzungen in die Klinik gebracht.

Innsbruck – Am Freitagabend kam es in Innsbruck zu einem Verkehrsunfall. Gegen 18.05 Uhr war ein 74-Jähriger mit seinem Auto in der Landeshauptstadt unterwegs, als er im Kreuzungsbereich Holzhammerstraße/Innrain aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn nach links ab kam.