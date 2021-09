4:0 Sieg: Gelungene Generalprobe für die Haie gegen Laibach

Innsbruck – Die Cracks des HC Innsbruck sind gewappnet für den Saisonstart in der ICE Hockey League am 17. September. Gegen Laibach feierten die Haie gestern in der Tiwag-Arena einen 4:0-(2:0, 1:0, 1:0)-Sieg. Michael Hunterbrinker und Joel Messner legten im ersten Drittel mit einem Doppelschlag vor. Im Mitteldrittel verwertete Dario Winkler in der 36. Minute ein Zuspiel von Martin Ulmer zum 3:0, Hunterbrinker (51./PP) sorgte für den 4:0-Endstand. Die Meisterschafts-Generalprobe war damit ganz nach dem Geschmack von Coach Mitch O’Keefe. (ben)