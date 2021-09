Zank hält an: Schwarzes Schielen auf das Bundesstraßen-Mautgesetz

Der erweiterte ÖVP-Klub tagte bis gestern in Kufstein. Nach außen versuchte LH Günther Platter (links Mitte im Hintergrund) den Klimaschutz zu thematisieren, intern prägte die Wipptaler Verkehrslösung die Debatte.

Kufstein, Innsbruck – Emotionaler wird in der Tiroler Volkspartei aktuell nur das Thema Wolf diskutiert. Gleich dahinter – so zumindest der Eindruck der Anwesenden bei der VP-Herbst-Klubklausur, die gestern in Kufstein zu Ende ging – rangiert das schwarze Problem-Dreieck Luegtunnel(Wipptal)/Verkehrsministerium/Asfinag.