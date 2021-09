Schutz von Flora und Fauna: Erfolgreiche Tourenlenkung in Tux

Tux – Auf ein Beispiel gelungener Skitourenlenkung in Tux macht Willi Seifert, Leiter des Naturparks Zillertaler Alpen, aufmerksam. Es geht um die Route von Juns (Heliport) auf die Löschbodenalm bzw. zum Tettenjoch. „Weil zum einen Wildtiere wie Raufußhühner durch Wintersportler gestört wurden und auch junger Schutzwald litt, haben wir eine Skitourenschneise in den Wald durch Rodung hergestellt“, erklärt Seifert. Beschilderungen als Begleitmaßnahme und die Korrektur der Routenbeschreibung auf Internetseiten wurden ebenfalls vorgenommen. „Man kam unserer Bitte, die Beschreibungen im Netz zu ändern und das Routenziel mit Flach statt Tettenjoch anzugeben, gerne nach“, berichtet Seifert. Die Kanalisierung der Tourengeher war erfolgreich: Obwohl im letzten Winter mehr Tourengeher die Route nutzten, nahmen die Wild-Störungen und Waldschäden ab. Wie wichtig die 2633 Hektar Wald (90 Prozent davon ist Schutzwald) in Tux für die Bewohner sind, macht Waldaufseher Franz Geisler deutlich: „Ohne Wald wäre Tux aufgrund der Lawinengefahr nicht besiedelbar.“