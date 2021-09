ÖVP Oberösterreich setzt auf Stelzers „Direktwahl“

Die ÖVP in Oberösterreich ruft zwei Wochen vor der Landtagswahl zur „Direktwahl“ von LH Stelzer auf.

Linz – Zwei Wochen vor der Landtagswahl in Oberösterreich setzt die ÖVP plakativ auf die Zugkraft ihres Spitzenkandidaten, Landeshauptmann Thomas Stelzer. Wohl wissend, dass bei Landtagswahlen Parteien zur Wahl stehen, ruft sie per Plakat zur „Direktwahl“ des Landeshauptmanns auf. Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer präsentierte am Freitag die finale Plakatserie. Die Botschaft lautet – beruhend auf einem Umfrageergebnis, wonach 79 Prozent der Menschen mit „eher schwierigen Zeiten“ rechnen: Stelzer solle gewählt werden, weil es einen starken Landeshauptmann brauche und er für sichere Jahre stehe.