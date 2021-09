Unterführung in Prutz: Spatenstich mit 30 Jahren Verspätung

Prutz – In den 80er-Jahren fuhren noch um die 200 Pkw pro Stunde auf der Reschenstraße durch Prutz, im heurigen Sommer waren es 1165. An Spitzentagen frequentieren über 25.000 Fahrzeuge täglich die Nord-Süd-Achse und sorgen in der Obergrichter Gemeinde für kilometerlange Staus. So alt wie das Verkehrsproblem ist der Wunsch nach einer Entlastung. Gestern fand nun der offizielle Spatenstich für ein Megaprojekt statt. In den nächsten drei Jahren – bis Herbst 2024 – wird die Reschenstraße bei Prutz unter die Oberfläche verlegt.