Österreich hat den „Lackmustest“ der Demokratie bestanden

Ulram und Hajek haben die Entwicklung des Demokratiebewusstseins über einen längeren Zeitraum analysiert. In den 1980er-Jahren lag der Anteil jener, die mit dem Funktionieren der Demokratie unzufrieden waren, bei 16 Prozent. In der „Vorkrise“ der 1990er stiegt die Zahl auf 33 Prozent. 2009, am Höhepunkt der Finanzkrise, waren 25 Prozent unzufrieden. Dieser Anteil kletterte in der Flüchtlingskrise 2016 auf 53 Prozent. Im April 2021 betrug der Anteil der Unzufriedenen knapp 40 Prozent.