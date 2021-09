Ärger über höhere Preise: Verbundkarte ist Tirolern lieb und teuer

Innsbruck – „Nimmst du es heuer?“ In größeren Runden wird im Herbst gerne die Frage gestellt, die schon einen Teil der Winterplanung fixiert. Gemeint sind Freizeitticket, Regio- oder Snowcard – also die drei großen Tiroler Verbundkarten. Dabei spielt der Preis stets eine Rolle, was an den stark steigenden Nutzer-zahlen eigentlich nie etwas veränderte. Dann kam Corona. Und jetzt weitere Preiserhöhungen.