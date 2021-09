Elf Juwelierüberfälle: Pink-Panther-Räubern wird der Prozess gemacht

Zwei Serben (37, 35) sollen unter anderem im Jahr 2016 gemeinsam einen Juwelier in Innsbruck überfallen haben. © APA/zeitungsfoto.at

Innsbruck, Kitzbühel – Insgesamt elf Juwelierüberfälle in ganz Österreich, brutales Vorgehen, Beute in Millionenhöhe: Zwei Mitgliedern der berüchtigten Pink-Panther-Bande wird am kommenden Dienstag in Innsbruck der Prozess gemacht. Sie müssen sich unter anderem wegen des Verbrechens des schweren Raubes verantworten. Den Serben im Alter von 37 und 35 Jahren wird vorgeworfen, an Taten in Innsbruck, Kitzbühel, Wien, Linz und Amstetten in den Jahren 2011 bis 2017 selbst beteiligt gewesen zu sein oder durch Organisation und Planung beigetragen zu haben.

Die Überfälle sind – für die Pink Panther charakteristisch – gnadenlos durchgeführt worden, teilweise mit Faustfeuerwaffen und Äxten, die zum Einschlagen von Schaufenstern dienten. Verurteilt wurden die Männer bereits 2020 in der Schweiz und anschließend nach Österreich ausgeliefert, sagte Landesgerichtssprecher Andreas Stutter. Aufgrund von Spuren wie Fotos und Videos von Überwachungskameras wurden sie mit den Überfällen in Österreich in Verbindung gebracht. Beide bestreiten bisher die Vorwürfe, berichtete Stutter. Der 35-Jährige wurde auch in Dänemark als Mitglied der Pink Panther verurteilt.