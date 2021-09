Harte Urteile für Pink-Panther-Räuber bei Prozess in Innsbruck

Zwei mutmaßliche Mitglieder der Pink-Panther-Bande standen am Dienstag in Innsbruck vor Gericht. © Fellner

Innsbruck, Kitzbühel – Insgesamt elf Juwelierüberfälle in ganz Österreich, brutales Vorgehen, Beute in Millionenhöhe: Zwei Mitgliedern der berüchtigten Pink-Panther-Bande wurde am heutigen Dienstag in Innsbruck der Prozess gemacht. Sie mussten sich unter anderem wegen des Verbrechens des schweren Raubes verantworten. Den Serben im Alter von 37 und 35 Jahren wird vorgeworfen, an Taten in Innsbruck, Kitzbühel, Wien, Linz und Amstetten in den Jahren 2011 bis 2017 selbst beteiligt gewesen zu sein oder durch Organisation und Planung beigetragen zu haben. Das Urteil fiel bereits am späten Vormittag.

Die Überfälle sind – für die Pink Panther charakteristisch – gnadenlos durchgeführt worden, teilweise mit Faustfeuerwaffen und Äxten, die zum Einschlagen von Schaufenstern dienten. Verurteilt wurden die Männer bereits 2020 in der Schweiz und anschließend nach Österreich ausgeliefert, sagte Landesgerichtssprecher Andreas Stutter. Aufgrund von Spuren wie Fotos und Videos von Überwachungskameras wurden sie mit den Überfällen in Österreich in Verbindung gebracht. Beide bestritten bisher die Vorwürfe, berichtete Stutter. Der 35-Jährige wurde auch in Dänemark als Mitglied der Pink Panther verurteilt.

Zwei Serben (37, 35) sollen unter anderem im Jahr 2016 gemeinsam einen Juwelier in Innsbruck überfallen haben. © APA/zeitungsfoto.at

Dem erstangeklagten 37-Jährigen wird konkret vorgeworfen, gemeinsam mit dem 35-Jährigen im Jahr 2016 in Innsbruck ein Uhrengeschäft überfallen zu haben und die Verkäuferinnen mit einer Softgun bedroht zu haben. Er soll außerdem im Jahr 2016 bei einem Juwelier in Kitzbühel eingebrochen haben. Wert der Beute: rund 1,5 Millionen Euro. Der 37-Jährige soll zudem in Serbien an der „Organisation und Planung“ von sechs Einbruchsdiebstählen in Wien, einem in Innsbruck sowie jeweils einem in Linz und Amstetten im Jahr 2017 beteiligt gewesen sein. Dem 35-Jährigen wird noch vorgeworfen, zu zwei Fahrzeugdiebstählen in Serbien beigetragen und einen Fahrzeugdiebstahl in Dornbirn begangen zu haben.

Hohe Haftstrafen, Urteile bereits rechtskräftig

Die beiden Angeklagten zeigten sich zu Prozessbeginn am Dienstag über ihre Verteidiger voll geständig. Vor dem Schöffensenat wollten sie keine weiteren Aussagen machen, da sie bereits in der Schweiz verurteilt worden sind.

Auf die Anhörung aller Zeugen zu den Überfällen wurde auf Grund der Geständnisse verzichtet. Und so fiel das Urteil bereits am späten Vormittag: Gegen beide Männer wurden hohe Zusatzstrafen zu den bereits in der Schweiz ausgesprochenen 43 bzw. 44 Monaten Haft verhängt.

Der Erstangeklagte, der auch Mitorganisator gewesen ist, fasste neun Jahre Haft aus. Damit muss er für insgesamt 12 Jahre und sieben Monate ins Gefängnis.