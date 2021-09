Harte Urteile für Pink-Panther-Räuber bei Prozess in Innsbruck

Zwei mutmaßliche Mitglieder der Pink-Panther-Bande standen am Dienstag in Innsbruck vor Gericht.

Auch Tirol schlossen die Panther mehrfach in ihre Raubzüge ein. 2011 erbeuteten sie in Innsbruck mitten in der Innenstadt 92 Uhren im Wert von 716.610 Euro. Im Jahr 2016 machten sie dann in Kitzbühel in Form von 71 Rolexarmbanduhren für 1,47 Millionen Euro fette Beute. Zuvor erwischte es noch einen Juwelier in der Innsbrucker Altstadt: Unter Verwendung einer Softgun wurden Schmuck und Uhren im Wert von 605.000 Euro geraubt.