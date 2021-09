Gedenkstein des Anstoßes wird aus Tristach entfernt

Aufgestellt worden war der Stein samt Tafel im Jahr 1983, auf Initiative einer Soldatenkameradschaft. Warum ausgerechnet in Tristach, weiß man nicht. „Das lässt sich heute nicht mehr sagen“, erklärt Bürgermeister Markus Einhauer. „Auch in unserem Archiv ist dazu keine Antwort zu finden.“ Der einzige Zusammenhang zwischen dem General und der Gemeinde Tristach besteht darin, dass von Pannwitz ein Kosakenkorps befehligte und dass Kosaken zu Kriegsende nahe Tristach an der Drau lagerten.

Damals kam es zur so genannten „Tragödie an der Drau“, bei der sich Männer erschossen oder Frauen mit Babys lieber in den Fluss sprangen, als von der britischen Armee an Stalin ausgeliefert zu werden.

Diese Tragödie hatte allerdings mit Pannwitz’ Kosakenkorps gar nichts zu tun. „Er selbst war überhaupt nie in Tristach“, führt Einhauer aus. „Er steht auch sonst in keiner Verbindung zu unserer Gemeinde.“ Statt des Pannwitz-Steins strebt Tristach eine andere Art des Gedenkens an die Kosaken an, die damals in Osttirol starben. „Die Tragödie an der Drau war mit sehr viel Leid verbunden, das kann man nicht einfach wegwischen“, sagt der Bürgermeister. „Wir wollen eine zeitgemäße Info- und Gedenktafel, eventuell mit Bildern, am Flussufer aufstellen.“ Auch in diesem Punkt votierte der gesamte Gemeinderat mit Ja.