TT-Analyse zu Verbundkarten: Beim Kartenspiel den Bogen überspannt

Die Verbundkarten sind aus dem Leben vieler Tiroler Familien eigentlich nicht mehr wegzudenken. Ein Winter ohne Regio Card, Snow Card oder Freizeitticket? Unvorstellbar. Und wohl für viele Familien letztlich in dieser Form auch unleistbar. Denn die Freizeit am Berg, so sehr sie auch zum Lebensgefühl im Land gehört, ist ein teurer Spaß. Es ist der Fluch der guten Tat, dass die Betreiber dieser Karten Jahr für Jahr wegen der Preispolitik in der Kritik stehen. Denn: Die Tiroler Skikartenverbände sind im österreichweiten Vergleich stellenweise noch immer deutlich billiger als jene in den Nachbarbundesländern. Bei einem größeren Angebot – von Eislaufplatz bis Schwimmbad. Zudem wäre mit einem Ende der Karten, das heuer ja medienwirksam in den Raum gestellt wurde, auch niemandem gedient gewesen.