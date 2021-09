Fünfte Generation des Sportage: Kia bläst zum Halali im SUV-Revier

München – Die Geschichte der Marke Kia ist eine Erfolgsgeschichte. Der Start vor drei Jahrzehnten war in Europa eher holprig, von da an aber ging’s nur noch in eine Richtung: bergauf, und zwar steil. Flugs hatten die Koreaner erkannt, was europäische Kunden erwarten. Heute gehen die Modelle weg wie die warmen Semmeln. Dafür ist – neben moderner Technik – vor allem das Design verantwortlich. Und das trägt seit Jahren die Handschrift des Bayern Peter Schreyer, der als Designchef den Koreanern beigebracht hat, wie die Europäer ticken. Ein Beispiel ist das kompakte SUV Sportage, das perfekt auf die europäische Klientel zugeschnitten ist. 2,5 Mio. Stück (davon rund 800.000 in Europa) hat Kia in vier Modellgenerationen abgesetzt. Jetzt klopft die fünfte Generation an die Tür und die wird den Erfolg prolongieren. Der Newcomer steht auf einer neuen Plattform, legt aber in der erstmals eigens konzipierten Europaversion in der Länge gegenüber dem Vorgänger nur marginal zu. Im Gegensatz zur globalen Version, die deutlich gewachsen ist.