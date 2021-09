Nur noch ein Sieg bis zum Grand Slam: Djokovic schaltete auch Zverev aus

New York – Nur noch ein Sieg fehlt Novak Djokovic, um ein großes Kapitel Tennis-Geschichte zu schreiben: Der topgesetzte Serbe besiegte am Freitag bei den US Open in New York Olympiasieger Alexander Zverev nach 3:38 Stunden 4:6,6:2,6:4,4:6,6:2 und trifft im Finale am Sonntag (22.00 Uhr MESZ/live Eurosport, ServusTV) auf den Russen Daniil Medwedew. Der Kalender-Grand-Slam mit je sieben Siegen bei den vier Major-Turnieren in Australien, Frankreich, England und den USA ist zum Greifen nah.