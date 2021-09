17-Jähriger auf Parkplatz in Innsbruck niedergeschlagen

Innsbruck – Auf einem Parkplatz in Innsbruck hat ein Unbekannter einem 17-Jährigen gegen 3.30 Uhr in der Nacht auf Samstag offenbar völlig grundlos einen gestreckten Faustschlag ins Gesicht verpasst. Der Jugendliche wurde dabei erheblich verletzt und musste in die Klinik eingeliefert werden.