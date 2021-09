Angestellte eines Wettlokals in Kufstein ausgeraubt

Kufstein – Beim Schließen des Lokals ist eine Angestellte eines Wettlokals in Kufstein am Freitagabend ausgeraubt worden. Die 30-Jährige hatte die versperrte Eingangstür gegen 22.30 Uhr geöffnet, um draußen einen Aschenbecher zu entleeren. Plötzlich wurde sie von einem Mann mit einem Küchenmesser bedroht. Der Unbekannte forderte die Frau auf, wieder ins Lokal zu gehen und wollte Bargeld, was die Angestellte ihm schließlich aushändigte. Der Täter flüchtete mit der Tageslosung in Höhe von einigen hundert Euro zu Fuß Richtung Stadtzentrum. Die 30-Jährige wurde durch den Vorfall nicht verletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief bislang erfolglos.