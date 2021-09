Rover "Perseverance" entnimmt zweite Probe aus Mars-Gestein

Washington – Der Rover "Perseverance" hat eine zweite Probe aus Mars-Gestein entnommen - und schon erste Untersuchungen an den beiden Proben durchgeführt. Das Gestein bestehe aus Basalt und könne bei Lava-Ergüssen entstanden sein, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA am Freitag mit. Außerdem seien darin Salzmineralien entdeckt worden, was darauf hindeute, dass möglicherweise Wasser in diesem Bereich des Planeten vorhanden war - und somit potenziell auch Leben möglich gewesen sein könnte.