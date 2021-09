E-Roller-Fahrer in Kufstein beraubt und verletzt: Polizei sucht Zeugen

Kufstein – In der Nacht auf Samstag ist ein 57-Jähriger in Kufstein von Unbekannten überfallen und dabei verletzt worden. Der Einheimische war laut eigenen Angaben zwischen 2 und 2.30 Uhr mit seinem E-Roller auf der Innpromenade vom Stadtgebiet in Richtung Endach/Weissach unterwegs, als ihn plötzlich drei bis vier Personen von seinem Roller stießen und zu Sturz brachten. Anschließend traten die Täter auf das am Boden liegende Opfer ein und fuhren mit dessen E-Roller in Richtung Endach davon.