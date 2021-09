Mutter tot neben Zweijähriger entdeckt: Todesursache noch unklar

Ried im Innkreis – Die am Donnerstagabend in ihrer Wohnung in Ried im Innkreis tot neben ihrer zweijährigen Tochter aufgefundene Frau ist noch am Freitag obduziert worden. "Dabei haben sich keine Hinweise auf Fremdverschulden ergeben", sagte am Samstag der Sprecher der Staatsanwaltschaft Ried, Alois Ebner, zur APA. Die Todesursache der 38-Jährigen sei aber noch nicht bekannt. Dazu müsse man die Ergebnisse der chemisch-toxikologischen Untersuchungen abwarten.