Im Finish ging der WSG die Luft aus: 1:3 gegen Meister Salzburg

Innsbruck – Die Überraschung blieb diesmal aus: Die WSG Tirol kassierte am Samstag die zweite Saisonniederlage in Serie. Die Elf von Trainer Thomas Silberberger wartet damit auch nach dem siebten Spieltag weiter auf den ersten Sieg. Beim 1:3 gegen Salzburg hielten die Wattener lange mit, im Finish setzte sich die Klasse des Meisters aber durch.

Der WSG, bei der der an Oberschenkelproblemen laborierende Giacomo Vrioni fehlte, gelang es immerhin, das Tempo aus dem Spiel zu nehmen. Bei der besten Torchance in der ersten Viertelstunde entwischte Adamu den Gegenspielern bei einer Ulmer-Hereingabe, scheiterte aber an WSG-Keeper Ferdinand Oswald (4.). Nach einer knappen halben Stunde hatten plötzlich die Wattener die Führung am Fuß - kassierten aber postwendend das 0:1.