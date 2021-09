Dortmund gewann 4:3-Torfestival in Leverkusen dank Haaland-Doppelpack

Leverkusen – Borussia Dortmund hat sich am Samstag in der deutschen Bundesliga vorerst auf Platz zwei geschoben. Der BVB feierte im Spitzenspiel einen spektakulären 4:3-Auswärtssieg über Bayer Leverkusen. Hinter Dortmund reihte sich Mainz nach einem 2:0 bei Hoffenheim ein. Spitzenreiter Wolfsburg ist dank eines 2:0 bei Greuther Fürth weiterhin makellos. Freiburg und Köln trennten sich 1:1, Union Berlin und Augsburg 0:0. Im Abendspiel trafen Leipzig und der FC Bayern aufeinander.

In Leverkusen gingen die Gastgeber durch Florian Wirtz in Führung (9.), Erling Haaland sorgte per Kopf für den Ausgleich (37.), ehe Patrik Schick kurz vor der Pause auf 2:1 für Bayer stellte. Auch in der zweiten Hälfte wogte die Partie hin und her - Julian Brandt glich sehenswert aus (49.), Moussa Diaby schoss Leverkusen neuerlich in Front (55.), doch dann gelang Dortmund die Wende. Raphael Guerreiro aus einem Freistoß (71.) und Haaland aus einem Elfmeter nach VAR-Intervention (77.) scorten.