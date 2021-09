Beim Rückwärtsfahren: Frau übersah in Vorderthiersee 93-Jährigen Fußgänger

Vorderthiersee – Am Samstagvormittag, gegen 9 Uhr, wurde in Vorderthiersee ein 93-Jähriger von einem rückwärtsfahrenden Auto touchiert und zu Boden gestoßen.

Die Lenkerin, eine 40-jährige Frau, war mit ihrem Pkw auf der L 30 von Kufstein kommend in Richtung Mitterland unterwegs. Da die Frau versehentlich an einer Abzweigung vorbeifuhr, schaltete sie in den Rückwärtsgang und fuhr zurück. Dabei übersah sie den Mann, der gerade die Straße überqueren wollte.