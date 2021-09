Nova Rock Encore: Festivalstimmung fast wie in alten Zeiten

Wiener Neustadt – Sonnenschein, Menschenmassen und laute Musik? Was sich nach einer Erzählung wie aus längst vergangenen Tagen anhört, wurde am Samstagnachmittag beim Nova Rock Encore in Wiener Neustadt Wirklichkeit. Das Rockfestival, eine Ersatz-Ausgabe zum im Juni abgesagten Haupttermin, lockte Tausende Fans ins örtliche Stadion, wo Gruppen wie Måneskin, Jinjer und Russkaja schon früh für gute Stimmung sorgten. Veranstalter Ewald Tatar freute sich über rund 15.000 Besucher.

Das taten Sänger Damiano David und Konsorten keineswegs: Während zu "Beggin'" gemeinsam die Stimmen erhoben wurden, nahm das gefühlvolle "Coraline" zum richtigen Zeitpunkt etwas das Tempo raus und bestach durch eine eingängige Melodie. Direkt im Anschluss wurde dann der jüngste Hit "I Wanna Be Your Slave" ins Stadion geschmettert, wobei David die letzten Takte der Nummer zudem für ein Bad im Publikum nutzte - was diesem naturgemäß sehr gefiel. Auch das Coverdoppel aus "Take Me Out" (Franz Ferdinand) und "Somebody Told Me" (The Killers) wurde begierig aufgesogen. Handgemachte Rockmusik zieht offenbar immer noch.