„Vier gewinnt“ mal vier: Titel verteidigt beim Dolomitenmann

Lienz –Im Ziel lässt Hannes Aigner zuerst das Boot fallen, dann sich selbst. Der Olympia-Dritte von Tokio war über sechs Kilometer in der Drau im Wildwasserkajak, musste aus dem Gefährt und mit ihm in der Hand den 34. Red Bull Dolomitenmann beenden. „Das ist der härteste Wettkampf, den es im Kanusport gibt. Es war wahnsinnig anstrengend, vor dem Ziel hatte ich Angst, dass ich umkippe“, schnaufte Aigner im Zentrum von Lienz.

Am Ende hatte der 32-Jährige aber durchgehalten und dem Quartett seines Teams „Kolland Topsport Elite“ den zweiten Platz gesichert. Den Titel schnappte sich wie im Vorjahr in 4:08:16 Stunden die „Kolland Topsport Professional“-Mannschaft mit dem US-Bergläufer Joseph Gray, dem Schweizer Paragleiter Chrigel Maurer, Kolumbiens Mountainbike-Weltmeister Hector-Leonardo Paez-Leon und dem tschechischen Kajak-Fahrer und Seriensieger Lukas Kubrican.

Für die Red-Bull-Mannschaft hatte der Tag noch so gut begonnen mit dem Berglauf-Sieg durch den Schweizer Remi Bonnet („Es war ein harter Kampf mit Joseph“), der nur knapp den Streckenrekord am Kuhbodentörl verpasste. Doch nach einem 15. Rang durch Fabian Costa auf dem Mountainbike waren die Chancen auf einen Podestplatz dahin. Am Ende gab es Rang sechs.

Für die Kolland-Equipe war es indes der vierte Erfolg in Serie. Am Ende erreichten insgesamt 90 Teams und damit 360 Teilnehmer die finale Ziellinie. Bester Mountainbiker wurde dabei nicht Marathon-Fahrer Paez-Leon, sondern der Italiener Fabian Rabensteiner. Der schnellste mit dem Gleitschirm war wenig überraschend Maurer, der die Konkurrenz nach dem schwierigen Abstieg samt Equipment nach der Übergabe der Bergläufer beim Flug ins Tal abhängte. Im Kajak-Bewerb siegte am Samstag nicht zum siebenten Mal Kubrican, sondern in 35:13,2 Minuten Martin Unterthurner (ITA).