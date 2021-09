Gegen Gedränge: Mehr Schülerbusse erhöhen Fahrgastkapazitäten

Innsbruck – Ab dem ersten Schultag sind in ganz Tirol wieder so genannte Corona-Verstärkerfahrzeuge im Einsatz. Insgesamt 41 zusätzliche Kurse in der Früh und in der Mittagszeit sollen mehr Fahrgastkapazitäten im Schülerverkehr bieten. Im vergangenen Herbst waren besorgte Eltern wegen völlig überfüllter Schulbusse auf die Barrikaden gegangen.