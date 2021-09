Die Wende des Bürgermeisters im Sautener Schwimmbadstreit

Sautens – Seit Jahren regiert Bürgermeister Manfred Köll in der Vorderötztaler Gemeinde und hat dabei das Ruder fest im Griff. Und beinahe ebenso lange wie Kölls Amtszeit dauern die Bemühungen um einen Golfplatz an. Parallel dazu hatte BM Köll mehrfach – vor, nach und während diverser Wahlkämpfe – versprochen, die Golfplatz-Errichtung gehe mit dem Erhalt des Schwimmbades einher. „Wir wollen eine gemeinsame Lösung, welche uns von Anfang an versprochen wurde“, erinnerte der Initiator der Volksbefragung, Christian Hackl, per Flugblatt.