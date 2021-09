Airbus landete außerplanmäßig am Flughafen Graz

Feldkirchen bei Graz – Ein Airbus A320 ist am Samstagnachmittag außerplanmäßig am Flughafen Graz gelandet. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war die Grenzpolizeiinspektion am Flughafen gegen 13.15 Uhr über der Ausweichlandung des Flugzeuges informiert worden, das von Larnaca/Zypern auf dem Weg nach Zürich war. Grund der Landung war ein 51-jähriger Russe, der sich über die gesamte Dauer des Fluges auf der Bordtoilette eingesperrt hatte.