Kollision der WM-Rivalen in Monza: Doppelsieg für McLaren

Monza – McLaren hat im turbulenten Formel-1-Grand-Prix von Italien einen unerwarteten Doppelsieg durch Daniel Ricciardo und Lando Norris gefeiert. Dritter wurde Valtteri Bottas. Im Mittelpunkt standen am Sonntag in Monza allerdings die WM-Rivalen Max Verstappen und Lewis Hamilton, die bei Halbzeit des Rennens spektakulär kollidierten und beide ausschieden.

Der Red Bull und der Mercedes fuhren eingangs der 26. Runde nebeneinander in die Schikane, es kam zum Kontakt. Dabei wurde Verstappens Red Bull über den Mercedes katapultiert und landete auf dem Mercedes. Beide Boliden blieben im Kiesbett stecken. Der Sicherheitsbügel Halo bewährte sich erneut als Schutzengel. Die Fahrer blieben unverletzt. Verstappen wurde von den Rennkommissaren nachträglich gestraft. Der 23-jährige Niederländer wird in zwei Wochen in Sotschi drei Plätze in der Startaufstellung nach hinten versetzt. Ihm wurde die überwiegende Schuld am Unfall zugerechnet.