Blautlichtfilter-Brillen: Ein guter Durchblick bei digitalem Stress

Sofort nach dem Aufstehen geht es vor den Laptop, in der Pause wird am Smartphone getippt und abends zur Entspannung ein Film geschaut. Für viele sah der Alltag im Home-Office etwa so aus, müde Augen und Kopfschmerzen eine häufige Konsequenz. Schuld soll das Blaulicht von Bildschirmen und LED-Lampen sein.