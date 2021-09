Erschöpfung und Unfälle vermeiden: Wie man den Klettersteig richtig lesen lernt

Eigentlich wäre alles ganz einfach: Für nahezu jeden Klettersteig in Tirol – und das sind inzwischen über 80 – gibt es eine genaue Beschreibung. In dem so genannten Topo – eine grafische Darstellung der Route – lassen sich u. a. Schwierigkeitsgrad oder Geländeform erkennen. Der Haken an der Sache: „Viele können diese Beschreibung nicht richtig lesen“, sagt Gerhard Mössmer von der Abteilung Bergsport im Österreichischen Alpenverein.