Schallenberg in die Wüste geschickt: Besuche in Al Ula und Hegra

Riad – In die Wüste geschickt wurde Außenminister Alexander Schallenberg am Sonntag zum Abschluss seines Besuchs in Saudi-Arabien. Auf Einladung und in Begleitung seines Amtskollegen Prinz Faisal bin Farhan al-Saud besuchte der ÖVP-Minister die historische Oase vom Al Ula und die Felsengräber der antiken Stadt Hegra im Nordwesten des Königreichs.