Vier Verletzte bei Frontalzusammenstoß in Hopfgarten

Hopfgarten – Auf der Brixentalstraße in Hopfgarten kam es am Sonntag gegen 15.35 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw. Am Steuer saßen ein 85-Jähriger und eine 17-Jährige. Die Unfallbeteiligten konnten von anderen Verkehrsteilnehmern aus ihren Fahrzeugen befreit werden. Die beiden Lenker sowie jeweils eine Beifahrerin (85 und 16) wurden verletzt.