Klangspuren eröffnet: Im musikalischen Möglichkeitsraum

Bei Wertmüllers „For Yaron!“ indessen ist es die – in manchen, ziemlich verweltlichten Kreisen ebenso kultisch verehrte – E-Gitarre, die zum konzentrierten Zuhören auffordert. Gespielt von Yaron Deutsch fügt sie sich nahtlos in die orchestrale Wucht ein, um sich dann eindrücklich vom Zusammenspiel freizuspielen. „For Yaron!“ reißt mit. Wertmüller greift ein Bolero-Motiv auf, bricht es, setzt es neu zusammen und steuert es auf ein atemberaubendes, rhythmus-rauschiges Finale zu. Sánches-Chiongs „Caminando“ ist nicht weniger rauschhaft, aber im Detail zerbrechlicher. Das Stück wurde vom Schicksal Geflüchteter inspiriert und führt vor, dass Übermut wenigstens im musikalischen Möglichkeitsraum Überlebensstrategie werden kann.

Reinhard Kager, künstlerischer Leiter der Klangspuren, hat sein drittes – und letztes – Festival mit „Transitions“ überschrieben. Was mit „Übergänge“ etwas zu eindeutig übersetzt wäre. Im englischen „Transitions“ klingt auch der bewusste Bruch mit dem Bisherigen an. Dieser Ansatz prägte nicht nur das Eröffnungskonzert, sondern auch den zweiten Klangspuren-Abend am Samstag im Innsbrucker Haus der Musik. Unter dem Titel „In An Oriental Mood“ fanden Arbeiten von Gerhard E. Winkler, Adriana Hölszky und Hossam Mahmoud zusammen. Auf der Bühne: das hervorragende Ensemble Phace und das syrisch-arabische Virtuosen-Trio Mohamad Fityan (Ney), Salah Eddin Maraqa (Qanun) und Elias Abdoud (Perkussion). Ein west-östlicher Divan also – und doch: bestenfalls Spurenelemente von Folkloristischem. In Winklers „Transitions“ entwickelt sich erst nach und nach eine gemeinsame Klangsprache. Mahmouds „Verschränkung“ befragt arabische Lyrik – und wartet mit einem ebenso konsequenten wie überraschenden finalen Aha-Moment auf. Dazwischen und im Dazwischen sucht ein Streichquartett auf Hölszkys „Hängebrücken“ nach Schubert. Beeindruckend. (jole)