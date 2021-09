AK-Klage wegen Pelz-Verkäufen: Schlag gegen Südtiroler Auktionshaus

Innsbruck – Mit dem verheißungsvollen Aufruf „Wir machen Ihren alten Pelz zu Geld“ lud ein Unternehmen mit dem Namen Südtiroler Auktionshaus in vielen Tiroler Orten zu Pelzannahmeveranstaltungen. Die dafür angemieteten Räumlichkeiten in Hotels vermittelten Seriosität, und so brachten etliche Interessierte ihre oft seit Jahren nicht mehr getragenen Pelzmäntel und -jacken – viele davon Erbstücke – im guten Glauben zu den Annahmestellen, wo ihnen im Fall eines Verkaufs Tausende Euro in Aussicht gestellt wurden. Doch es gab einen entscheidenden Haken: Die Besitzer sollten zuerst beträchtliche Summen für Reinigungskosten bezahlen, denn die Pelze könnten aus hygienischen Gründen nur im gereinigten Zustand verkauft werden, hieß es. Pro Mantel oder Jacke fielen so durchschnittlich 200 Euro an, in einigen Fällen auch wesentlich mehr.