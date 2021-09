Schlag gegen Mafia-Clan auf Sizilien endete mit acht Festnahmen

Den acht Verdächtigen, die einem Clan aus Bagheria, seit jeher einer Mafia-Hochburg auf Sizilien, angehören, wurden Mafiaverbindungen, Drogenhandel, Besitz und Verkauf illegaler Waffen, Erpressung, schwere Körperverletzung, Misshandlung und Verbrechen mit mafiösen Methoden vorgeworfen. Die Ermittlungen wurden von einer Gruppe von Richtern und Staatsanwälten koordiniert. Ihnen gelang es, die Verflechtungen der Organisation in den Drogenhandel, in der Verwaltung von Wettbüros und in Erpressungsfälle zu rekonstruieren.