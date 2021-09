Zehnjähriges Mädchen von Hund gebissen: schwer verletzt

Fohnsdorf – Ein zehnjähriges Mädchen ist am Sonntagnachmittag im Hinterhof eines Mehrparteienhauses in Fohnsdorf von einem Hund gebissen worden. Laut der Landespolizeidirektion Steiermark wurde es schwer verletzt in das Landeskrankenhaus Graz gebracht. Der Hund wird nun auf Tollwut untersucht.